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Звездный футболист пошел на громадные жертвы в борьбе с коронавирусом

воскресенье, 15 марта 2020, 13:03
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Один из лучших игроков в истории футбола Криштиану Роналду пожертвует своими отелями в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, 35-летний португалец предоставит отели, которыми он владеет, на переоборудование их в больницы для зараженных коронавирусом. Работать они будут на бесплатной основе. Платить зарплату медицинскому и обслуживающему персоналу футболист будет из своего кармана.

Отметим, что по состоянию на утро 14 марта в мире коронавирусом заражены 145 369 человек. За сутки цифра выросла более чем на 9 тысяч человек. От болезни за сутки скончались 453 зараженных. С начала распространения вируса всего умерло 5 429 человек. Вылечить удалось 71 694 заболевших (+1 336 за последние сутки).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России футбольные фанаты оскандалились кричалкой о коронавирусе.

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