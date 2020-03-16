Английский топ-клуб наказал футболиста из-за коронавируса

Полузащитник лондонского "Челси" Мэйсон Маунт будет оштрафован руководством клуба за нарушение условий карантина, в котором он находится из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Mirror.

Несмотря на запрет на выход из дома, Маунта заметили играющим в футбол со своим другом полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом.

В данный момент все футболисты "Челси" находятся на карантине, который продлится две недели. Дело в том, что нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что чемпионат Англии был остановлен из-за коронавируса. Дата возобновления матчей на данный момент остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что очередной европейский чемпионат был остановлен из-за коронавируса.