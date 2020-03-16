Красотка из MMA с аппетитными формами опровергла слухи о пластической операции: фото

Боец смешанных единоборств Валери Луреда во время общения в Twitter с болельщиками опровергла информацию, что она сделала пластическую операцию.

Так, американка опубликовала пост в социальной сети с комментарием: "Счастливее и мотивированнее, чем когда-либо. В моей жизни произошли большие изменения, и это заметно".

На это один из пользователей написал: "Люди удостаиваются удивительного внимания после того, как делают имплантацию груди".

Луреда ответила словами: "У меня самое естественное тело, какое только может быть у женщины".

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Отметим, что 21-летняя Луреда должна была провести свой следующий бой в январе, однако из-за полученной травмы не смогла выйти в октагон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда WWE снялась обнаженной и показала увеличенную грудь.