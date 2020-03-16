Не в пользу "Динамо": в украинском футболе готовы принять радикальное решение

Во вторник, 17 марта, состоится заседание руководства Украинской Премьер-лиги (УПЛ), на котором может быть принято решение о досрочном завершении сезона в отечественном футболе.

Об этом сообщает Football.ua.

Согласно информации источника, заседание УПЛ состоится после консультации с УЕФА, который, вероятнее всего, вынудит европейские национальные федерации футбола остановить все футбольные турниры. Не исключено, что в таком случае сезон завершится досрочно, а итоговое положение команд в чемпионате будет соответствовать нынешнему положению в турнирной таблице.

Интересно, что такое решение будет крайне невыгодно киевскому "Динамо", которое на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны. При таком раскладе Украину в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут представлять "Шахтер" и "Заря".

Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 16 марта:

Официальный сайт УПЛ

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" упустило победу в матче с одним из главных конкурентов за второе место.