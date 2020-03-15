"Динамо" упустило победу в матче с одним из главных конкурентов за второе место: видеообзор

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" и черниговская "Десна" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме гости нанесли больше ударов по воротам, но ближе к голу были киевляне. На 45-й минуте Шепелев после ошибки защитника наносил удар с шести метров, но попал в перекладину.

Открыть счет динамовцам удалось в середине второго тайма. После прострела Шепелева мяч в ворота "Десны" отправил Русин. Гости вскоре могли отыграться, но гол Филиппова не был засчитан после просмотра видеоповтора. Впрочем, всего через пару минут Караваев допустил грубейшую ошибку в передаче, Филиппов вышел один на один, обыграл вратаря и переправил мяч в ворота.

Из-за потери очков "Динамо" не сумело вернуться на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и с 46 очками занимает третью позицию. "Десна" находится на четвертом месте, имея в активе 43 очка.

"Динамо" Киев – "Десна" Чернигов - 1:1 (0:0)

Голы: Русин (69) - Филиппов (80)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Миколенко, Попов, Шабанов, Шепелев, Цыганков, Вербич, Мохаммед, Буяльский, Русин.

"Десна": Паст, Конопля, Имереков, Гитченко, Домбровский, Калитвинцев (Картушов, 87), Огиря, Старенький, Арвеладзе (Гуцуляк, 67), Тамм, Филиппов.

Предупреждения: Русин (23), Старенький (47).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в матче 22-го тура УПЛ "Динамо" обыграло "Александрию".