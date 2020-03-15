RU  UA  EN

воскресенье, 15 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 марта

19:03
Как выделиться этой весной: 10 вещей, которые мы встречаем каждый день Lime
18:55
"Динамо" упустило победу в матче с одним из главных конкурентов за второе место: видеообзор
16:16
"Шахтер" потерпел сенсационное поражение в восточном дерби: видеообзор
15:12
Лигу чемпионов и Лигу Европы ждет кардинальная реформа из-за коронавируса
13:03
Звездный футболист пошел на громадные жертвы в борьбе с коронавирусом
10:23
Украинка с рекордом нанесла первое поражение бразильянке в UFC: видео
09:15
Где смотреть онлайн Динамо - Десна: расписание трансляций
08:30
Где смотреть онлайн Заря - Шахтер: расписание трансляций
07:11
Готовим дома картофельный гратен по-французски: подробный рецепт и советы местной кухни Lime

14 марта

22:33
В России футбольные фанаты оскандалились кричалкой о коронавирусе: видео
21:31
В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020
18:54
Днепр-1 - Мариуполь - 2:0 Видео матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" упустило победу в матче с одним из главных конкурентов за второе место: видеообзор

воскресенье, 15 марта 2020, 18:55
переглянути новину українською

В матче 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" и черниговская "Десна" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме гости нанесли больше ударов по воротам, но ближе к голу были киевляне. На 45-й минуте Шепелев после ошибки защитника наносил удар с шести метров, но попал в перекладину.

Открыть счет динамовцам удалось в середине второго тайма. После прострела Шепелева мяч в ворота "Десны" отправил Русин. Гости вскоре могли отыграться, но гол Филиппова не был засчитан после просмотра видеоповтора. Впрочем, всего через пару минут Караваев допустил грубейшую ошибку в передаче, Филиппов вышел один на один, обыграл вратаря и переправил мяч в ворота.

Из-за потери очков "Динамо" не сумело вернуться на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и с 46 очками занимает третью позицию. "Десна" находится на четвертом месте, имея в активе 43 очка.

"Динамо" Киев – "Десна" Чернигов - 1:1 (0:0)

Голы: Русин (69) - Филиппов (80)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Миколенко, Попов, Шабанов, Шепелев, Цыганков, Вербич, Мохаммед, Буяльский, Русин.

"Десна": Паст, Конопля, Имереков, Гитченко, Домбровский, Калитвинцев (Картушов, 87), Огиря, Старенький, Арвеладзе (Гуцуляк, 67), Тамм, Филиппов.

Предупреждения: Русин (23), Старенький (47).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в матче 22-го тура УПЛ "Динамо" обыграло "Александрию".

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: