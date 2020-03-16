Товарищеские матчи сборной Украины в марте отменены: названа причина

Товарищеские матчи сборной Украины с национальными командами Франции и Польши, которые должны были пройти в марте, не состоятся.

Об этом стало известно после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила о запрете на въезд на территорию Евросоюза на 30 дней из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. В этот период въехать в Европейский союз можно будет лишь в случае неотложной поездки.

Напомним, что матч Франция - Украина должен был состояться 27 марта, а поединок Польша - Украина 31 марта. Матчи рассматривались в качестве подготовки команды к чемпионату Европы-2020, который, скорее всего, будет перенесен.

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