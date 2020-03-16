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В Испании от коронавируса скончался 21-летний тренер

понедельник, 16 марта 2020, 16:00
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В испанском футболе зафиксирована первая смерть от коронавируса. Жертвой болезни стал тренер юношеской команды "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия.

Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, ранее у 21-летнего специалиста было выявлено онкологическое заболевание, из-за чего его организм был ослаблен. Отмечается, что в последнее время состояние Гарсии было стабильным.

Президент "Атлетико Портада Альта" Хосе Буэно, комментируя преждевременную смерть тренера, сказал: "Он был в клубе почти четыре года. Он любил детей, как своих. Ему нравился футбол. До сих пор не можем поверить в его смерть".

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный футболист пошел на громадные жертвы в борьбе с коронавирусом.

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