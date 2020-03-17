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Известный украинский боксер погиб в страшной аварии: фото

вторник, 17 марта 2020, 18:38
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Известный украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в страшном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня, 17 марта.

Об этом сообщает Sport.ua.

Согласно информации источника, авария случилась на 26-м километре Надднепрянского шоссе. Кроме боксера, в результате столкновения Daewoo Lanos и Audi погиб еще один человек. Детали ДТП пока остаются неизвестными.

Лисовой является многократным призером чемпионатов Украины. Он входил в состав боксерского клуба "Украинские атаманы". Выступал спортсмен в весовой категории до 91 кг.

Федерация бокса Украины в Facebook уже выразила соболезнование родным и близким Лисового.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарному боксеру поставлен страшный диагноз.

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