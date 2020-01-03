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Легендарному боксеру поставлен страшный диагноз

пятница, 03 января 2020, 14:09
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Легендарному американскому боксеру Леону Спинксу врачи поставили страшный диагноз - рак простаты.

Об этом сообщает USA Today.

Согласно информации источника, еще в прошлом месяце легендарный боксер в тяжелом состоянии попал в больницу. В настоящее время он выписан из медицинского учреждения и находится дома, где проходит амбулаторное лечение страшного недуга.

66-летний Спинкс является бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBC. Главной победой для боксера стал выигрыш в 1978 году у Мохаммеда Али. Бой продлился все 15 раундов. Победу раздельным решением судей одержал 22-летний Спинкс. В поединке-реванше сильнее оказался уже Али.

ВИДЕО. ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД 1-ГО БОЯ МЕЖДУ СПИНКСОМ И АЛИ

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко сравнил себя с легендарным американцем.

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