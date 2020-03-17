У еще одного одноклубника Роналду обнаружен коронавирус

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Отмечается, что в настоящее время игрок находится в изоляции в своем доме под наблюдением медицинских работников. Футболист чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни у него не проявляется.

Матюиди стал вторым игроком "Ювентуса", у которого был выявлен коронавирус. Первым инфицированным футболистом "старой синьоры" стал защитник Даниеле Ругани.

Напомним, за "Ювентус" выступает один из лучших игроков в истории футбола Криштиану Роналду. На сегодняшний день 35-летний португалец находится у себя на родине на острове Мадейра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский топ-клуб наказал футболиста из-за коронавируса.