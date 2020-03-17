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УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса: названы даты

вторник, 17 марта 2020, 15:36
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на более поздний срок.

Об этом сообщает Marca.

По данным источника, решающий матч Лиги чемпионов перенесен с 30 мая на 27 июня. Место проведения финала остается неизменным - "Олимпийский стадион Ататюрка" в турецком городе Стамбул. Финал Лиги Европы перененесен с 27 мая на 24 июня. Матч пройдет в польском в Гданьске на стадионе "Энерга Гданьск".

Причиной переноса сроков финалов является пандемия китайского коронавируса COVID-19.

На данный момент в Лиге чемпионов сыграны четыре из восьми первых матчей 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал завоевали: ПСЖ, "Атлетико", "РБ Лейпциг" и "Аталанта". В Лиге Европы сыграны шесть из восьми первых матчей 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на более поздний срок.

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