УЕФА объявил о переносе Евро-2020: названы даты проведения турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы-2020 на 2021 год.

Об этом сообщается на официальной странице УЕФА в Twitter.

Новые сроки проведения турнира - с 11 июня по 11 июля 2021 года. Причиной переноса турнира является пандемия китайского коронавируса COVID-19 в Европе.

Напомним, что изначально турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 европейских стран.

В данный момент из-за коронавируса уже остановлены ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 180 тысяч человек.

Ранее стало известно, какие финансовые потери понесет УЕФА из-за переноса Евро-2020.