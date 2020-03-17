RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 27.70
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.70
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 марта

14:51
Брифинг властей Киева про условия карантина: онлайн трансляция
14:29
Может затянуться на годы: в Европе сделали важное заявление о пандемии коронавируса
14:23
Под Киевом на перекрестке произошло страшное ДТП: видео и данные о погибших
14:20
Орландо Блум признался, что соблюдал целибат до отношений с Кэти Перри Lime
14:04
Украинская певица вышла замуж за известного комика - первое фото с тайной свадьбы Lime
13:45
Как выявить коронавирус и не заразиться: украинским врачам дали рекомендации
13:35
С новым министром экономики случился курьез в Раде: опубликовано видео
13:30
Автобус с украинцами застрял на границе в Польше: начались проблемы со здоровьем, видео
13:20
Леся Никитюк, Сергей Притула и другие знаменитости рассказали, как проходит их карантин Lime
13:05
Любящий и любимый человек: Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд Lime
13:04
Какие симптомы и патологии у умерших от коронавируса в Италии: озвучены жуткие данные
13:01
Как будут наказывать украинцев за нарушение карантина: появилось пояснение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

УЕФА объявил о переносе Евро-2020: названы даты проведения турнира

вторник, 17 марта 2020, 14:24
переглянути новину українською

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы-2020 на 2021 год.

Об этом сообщается на официальной странице УЕФА в Twitter.

Новые сроки проведения турнира - с 11 июня по 11 июля 2021 года. Причиной переноса турнира является пандемия китайского коронавируса COVID-19 в Европе.

Напомним, что изначально турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах 12 европейских стран.

В данный момент из-за коронавируса уже остановлены ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились более 180 тысяч человек.

Ранее стало известно, какие финансовые потери понесет УЕФА из-за переноса Евро-2020.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: