В США внезапно умер молодой чемпион мира

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет в результате сердечного приступа в Детройте (США).

Об этом сообщает Japan Times.

По данным источника, смерть спортсмена не связана с эпидемией китайского коронавируса COVID-19.

Рид с 2001 по 2015 годы выступал в танцах на льду со своей старшей сестрой Кэти Рид. Они становились чемпионами мира в 2012 году, а также семь раз завоевывали золотые медали чемпионата Японии. После ухода сестры из спорта Рид выступал в паре с Каной Мурамото. Пара выигрывала золотую медаль чемпионата мира в 2017 году, а также трижды становилась чемпионами Японии.

Рид трижды выступал на Олимпийских играх, но его лучшим результатом стало 14-е место в 2010 году. 31 декабря 2019 года фигурист объявил о завершении карьеры.

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