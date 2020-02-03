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В Казахстане произошла страшная трагедия с молодым хоккеистом

понедельник, 03 февраля 2020, 20:30
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18-летний казахстанский хоккеист клуба "Барыс" Вилен Прокофьев ушел из жизни из-за тяжелой болезни.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Юный спортсмен на протяжении нескольких месяцев сражался со злокачественной опухолью кости, но все его усилия оказались тщетными. Несколько дней назад молодому голкиперу стало хуже и ему сделали срочную операцию, которая прошла успешно. После этого планировалось, что Прокофьев пройдет еще один курс лечения, но болезнь не дала ему шанса.

Прокофьев попал в систему "Барыса" в 2013 году. Уже в 16 лет он дебютировал за клуб "Снежные барсы" в молодежной хоккейной лиге. Вскоре голкипер дебютировал за сборную Казахстана на юниорском чемпионате мира. Свой последний матч он провел 28 сентября 2019 года, после чего уже не мог выходить на лед.

Ранее сообщалось, что в США погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

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