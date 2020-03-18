Эффектная украинская футболистка приняла участие в модном челлендже с туалетной бумагой: видео

Украинская футболистка Татьяна Левицкая приняла участие в набравшем популярность челлендже "Оставайся дома" и пожонглировала туалетной бумагой.

Сначала игрок футбольного клуба "Восход" понабивала мяч, после чего ей удалось несколько секунд удерживать в воздухе рулон бумаги, подбивая его ногами.

Челлендж "Оставайся дома" стал популярным среди спортсменов, которые из-за эпидемии коронавируса и введенного клубами карантина вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. На сегодняшний день его участниками стали многие известные футболисты и звездные представители других видов спорта.

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