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Эффектная украинская футболистка приняла участие в модном челлендже с туалетной бумагой: видео

среда, 18 марта 2020, 14:41
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Украинская футболистка Татьяна Левицкая приняла участие в набравшем популярность челлендже "Оставайся дома" и пожонглировала туалетной бумагой.

Сначала игрок футбольного клуба "Восход" понабивала мяч, после чего ей удалось несколько секунд удерживать в воздухе рулон бумаги, подбивая его ногами.

Челлендж "Оставайся дома" стал популярным среди спортсменов, которые из-за эпидемии коронавируса и введенного клубами карантина вынуждены поддерживать форму в домашних условиях. На сегодняшний день его участниками стали многие известные футболисты и звездные представители других видов спорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что красотка из MMA с аппетитными формами опровергла слухи о пластической операции.

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