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Федерация бокса Украины приняла экстренные меры для эвакуации сборной из Лондона

среда, 18 марта 2020, 15:50
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Федерация бокса Украины (ФБУ) приняла экстренные меры для возвращения сборной команды из Лондона, где проходил квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Турнир в столице Великобритании начался 14 марта, однако уже через два дня из-за эпидемии коронавируса организаторам пришлось остановить соревнования и отменить их. После этого ФБУ приняла экстренные меры по возвращению команды из Лондона. В этих целях был арендован частный самолет, который и вернул боксеров в Украину.

О месте и дате продолжения проведения квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 будет сообщено дополнительно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео аварии, в которой погиб известный боксер.

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