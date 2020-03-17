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Появилось видео аварии, в которой погиб известный боксер

вторник, 17 марта 2020, 20:37
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В сети обнародовали ролик с камеры наблюдения, зафиксировавшей дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

На видео видно, как Daewoo Lanos, игнорируя знак "Стоп", выехал на перекресток. В этот момент в него врезался Audi, который двигался по главной дороге. Кроме боксера, в результате столкновения погиб еще один человек.

Напомним, Лисовой является многократным призером чемпионатов Украины. Он входил в состав боксерского клуба "Украинские атаманы". Выступал спортсмен в весовой категории до 91 кг.

Федерация бокса Украины в Facebook уже выразила соболезнование родным и близким Лисового.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарному боксеру поставлен страшный диагноз.

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