Появилось видео аварии, в которой погиб известный боксер

В сети обнародовали ролик с камеры наблюдения, зафиксировавшей дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

На видео видно, как Daewoo Lanos, игнорируя знак "Стоп", выехал на перекресток. В этот момент в него врезался Audi, который двигался по главной дороге. Кроме боксера, в результате столкновения погиб еще один человек.

Напомним, Лисовой является многократным призером чемпионатов Украины. Он входил в состав боксерского клуба "Украинские атаманы". Выступал спортсмен в весовой категории до 91 кг.

Федерация бокса Украины в Facebook уже выразила соболезнование родным и близким Лисового.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарному боксеру поставлен страшный диагноз.