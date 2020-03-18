Новая жертва коронавируса в большом спорте: болезнь обнаружена у звезды НБА

Один из лучших баскетболистов современности Кевин Дюрэнт сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом в Twitter сообщил журналист Шэмс Чарания.

Сам баскетболист сообщил, что чувствует себя хорошо, и заверил, что справится с болезнью: "Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы справимся с этим испытанием".

В настоящее время Дюрэнт выступает за клуб НБА "Бруклин Нетс". Ранее он играл за "Сиэтл Суперсоникс", "Оклахома-Сити Тандер" и "Голден Стэйт Уорриорз". В составе последнего баскетболист дважды становился чемпионом НБА. Также Дюрэнт четырежды становился самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА:

Ранее "Апостроф" сообщал, что коронавирус был обнаружен у еще одного одноклубника Роналду.