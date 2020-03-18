В "Динамо" пошли на радикальные меры из-за коронавируса

Киевское "Динамо" приостановило тренировочный процесс из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

"Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках нарушения здоровья - немедленно сообщать клубным докторам", - сказано в заявлении "Динамо".

Отмечается, что в воскресенье, 12 марта, клуб либо продлит ограничение на тренировки, либо же это решение будет пересмотрено.

После 23 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе киевлян 46 очков. Луганской "Заре" (46 очков), которая занимает второе место, "бело-синие" уступают лишь за счет дополнительных показателей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что принято важное решение по чемпионату Украины из-за коронавируса.