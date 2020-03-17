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Принято важное решение по чемпионату Украины из-за коронавируса

вторник, 17 марта 2020, 11:49
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Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Об этом стало известно после решения Кабинета Министров Украины, который с 17 марта запретил проведение любых массовых мероприятий, в которых могут принять участие больше 10 лет. Исключение сделано только для мероприятий, которые необходимы для работы органов государственной власти.

Дата возобновления сезона пока неизвестно. Впрочем, не исключено, что сезон вообще не будет доигран.

В данный момент из-за коронавируса во всем мире умерли более семи тысяч человек.

После 23 туров лидером украинской Премьер-лиги является донецкий "Шахтер", который набрал 59 очков. Второе-третье место с отставанием от лидера на 13 очков делят луганская "Заря" и киевское "Динамо".

Ранее сообщалось, что в Германии назвали ориентировочные сроки появления вакцины от коронавируса.

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