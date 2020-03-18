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Я балдею: звезда сборной Украины показал последствия паники в Европе из-за коронавируса - видео

среда, 18 марта 2020, 12:11
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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко показал пустые полки магазинов в Манчестере, что стало следствием паники среди населения из-за эпидемии коронавируса.

Футболист разместил в Instagram видео своего похода в магазин. В ролике Зинченко так комментирует ситуацию: "Зашел филешки взять. Свиные уши сами кушайте. Я балдею".

Напомним, ранее из-за коронавируса были остановлены игры в большинстве европейских чемпионатов, включая английский. Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во вторник, 17 марта, стало известно, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что невеста Зинченко поглумилась над легендарным английским клубом.

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