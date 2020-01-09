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Невеста Зинченко поглумилась над легендарным английским клубом: фото

четверг, 09 января 2020, 12:48
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Телеведущая Влада Седан, невеста полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко, поглумилась над "Манчестер Юнайтед".

Так, девушка опубликовала в Instagram свое фото возле стадиона "красных дьяволов" "Олд Траффорд". Снимок она прокомментировала словами: "Не хватало еще, чтобы на Рождество побеждали дьяволы. Счастливого Рождества".

Напомним, 7 января "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги со счетом 3:1. Зинченко в заявку на игру не попал. За встречей он наблюдал с трибун вместе с Седан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко забил гол-красавец и помог "Манчестер Сити" добыть крупную победу в Кубке Англии.

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