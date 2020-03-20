Украинская гимнастка показала, как нужно делать покупки в супермаркете во время карантина: эффектное видео

Олимпийская призерка по гимнастике Анна Ризатдинова не отчаивается во время карантина и призывает своих подписчиков следовать ее примеру.

На днях она сходила в супермаркет и показала, как можно нескучно совершать покупки во время карантина.

В опубликованном видео в Instagram она продемонстрировала свою прекрасную спортивную форму, доставая различные товары с полок супермаркетов.

На видео она движется с тележкой в поисках продуктов и периодически закидывает ногу в шпагат, используя для этого тележку или же стеллажи.

"2 день карантина", - написала она под видео.

В комментариях люди в один голос расхвалили спортсменку и оценили ее текущую спортивную форму.

Напомним, что в Беларуси в пятницу, 20 марта, стартовал национальный чемпионат по футболу. Матчи здесь проводятся с болельщиками на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса.