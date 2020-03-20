Не боятся коронавируса: соседка Украины начала футбольный чемпионат со зрителями

В Беларуси в пятницу, 20 марта, стартовал национальный чемпионат по футболу. Примечательно, что матчи проводятся с болельщиками на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса.

В стартовой игре нового сезона между "Энергетик-БГУ" и БАТЭ на трибунах присутствовали 730 зрителей.

Вторую игру, которая также прошла в этот день, между "Шахтером" и "Торпедо-БелАЗ" посетили 1453 человек.

В местной федерации футбола говорят, что при необходимости готовы принять соответствующие меры предосторожности.

Чемпионат Беларуси является единственным европейским национальным чемпионатом, в котором проводятся матчи, несмотря на пандемию Covid-19.

Напомним, что первенство Украины взяло паузу до 3 апреля из-за смертельного вируса.