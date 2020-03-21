Легенда "Динамо" и сборной Украины отказался от должности в правительстве

Легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал, что отказался от должности в правительстве Алексея Гончарука.

Слова Шовковского приводит XSport.

Так, экс-футболист, который сейчас работает в тренерском штабе сборной Украины, рассказал, что ему было предложено стать главой направления спортивного департамента молодежи и спорта. Однако он отказался от должности, так как главнее для него была подготовка национальной команды к чемпионату Европы 2020 года.

"Я тогда откровенно сказал, что у меня приоритет – это Евро-2020 и я не могу изменить эту мечту, к которой мы так долго шли, тем более что я на тот момент не был уверен, будет ли существовать этот департамент, и как долго", - сказал Шовковский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда "Динамо" будет судиться с "Киевгазом".