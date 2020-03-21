Миллионы или семья: известный футболист оказался перед тяжелым выбором

Ивуарийский нападающий "Бэйцзин Гоань" Седрик Бакамбу рассказал, что руководство клуба потребовало от него срочно прибыть в Китай, а для этого ему придется оставить в Париже беременную жену.

Слова Бакамбу приводит L'Equipe.

"Сейчас я с женой и сыном нахожусь в парижской квартире. Они должны остаться, а мне нужно уехать. Я понимаю, что даже не буду знать, когда снова их увижу. А жена через месяц должна родить", - сказал Бакамбу.

Дело в том, что китайцы закрывают на двухнедельный карантин каждого, кто прибывает из Европы. В Китае уже прошла пандемия коронавируса и 18 апреля планируется возобновление чемпионата.

Бакамбу перешел в "Бэйцзин Гоань" в январе 2018 года из "Вильярреала" за 40 миллионов евро. Всего в составе китайского клуба он провел 55 матчей и забил 39 голов. Зарплата футболиста составляет 22 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что в Беларуси стартовал чемпионат, несмотря на коронавирус.