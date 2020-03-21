Скандальный экс-игрок "Динамо" начал борьбу с коронавирусом: видео

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев завел канал в YouTube и в первом своем видео объявил войну коронавирусу.

Канал получил название "Кент", за двое суток на него подписалось чуть более 6,5 тыс. человек. В комментарии к первому ролику, который получил название "Алиев борется с коронавирусом в Киеве", экс-футболист написал: "Всем привет! Многие писали мне, что время заводить свой канал. Немного тесновато двум кентам на канале "Миля". Я рад приветствовать Вас на канале "Кент". Тут все будет жестко! В первом видео я покажу, как живет Киев в эпоху коронавируса. Вы вообще верите в это?".

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный экс-игрок "Динамо" сделал неожиданное заявление о коронавирусе.