Это все фейк: скандальный экс-игрок "Динамо" сделал неожиданное заявление о коронавирусе

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев считает, что информация про проблему коронавируса является преувеличенной.

Известный спортсмен не верит в то, что вирус забирает сотни смертей в Италии, и считает, что карантин в Украине не был необходимой мерой.

"Ну что, прошелся я по Оболони, машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Что скажете по коронавирусу? Если честно, я в это не верю. Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Погода хорошая. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", – написал Алиев в Instagram.

По последним данным, число зараженных в мире составляет 218 825 человек, число зарегистрированных смертей - 8810 человек.

В Италии только за последние сутки, 18 марта, умерло 475 человек.