RU  UA  EN

четверг, 19 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 марта

11:12
Это очень страшно: Маша Ефросинина рассказала о своей главной фобии Lime
10:57
Зараженная коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии Lime
09:59
После отмены Евровидения-2020 Go_A ответили, будут ли представлять Украину в следующем году Lime
07:29
Путин отличился в Крыму новым заявлением про украинцев и "единый" язык: видео
07:11
Как приготовить окрошку на березовом соке: подробный рецепт сезонного блюда Lime

18 марта

20:53
Цинизм вылезет боком: Ляшко поймал власть на избирательной борьбе с коронавирусом
19:55
Коронавирус в Раде: заразиться могли спикер и нардепы
19:02
В офис, в бар и на каждый день: 8 стильных образов с белой рубашкой на весну 2020 Lime
18:06
Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет Lime
17:39
Коронавирус у нардепа: кому в Верховной Раде придется уйти на карантин
17:15
Актер Идрис Эльба поделился страхами после диагностики коронавируса Lime
17:05
Виртуальное голосование: Рада готовится к чрезвычайным мерам из-за коронавируса
Все новости

Это все фейк: скандальный экс-игрок "Динамо" сделал неожиданное заявление о коронавирусе

четверг, 19 марта 2020, 10:46
переглянути новину українською

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев считает, что информация про проблему коронавируса является преувеличенной.

Известный спортсмен не верит в то, что вирус забирает сотни смертей в Италии, и считает, что карантин в Украине не был необходимой мерой.

"Ну что, прошелся я по Оболони, машин уйма. В метро спускался, все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Что скажете по коронавирусу? Если честно, я в это не верю. Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Прогулялся по улице. Что я могу сказать: народу уйма, детишек очень много. Погода хорошая. Так что я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", – написал Алиев в Instagram.

По последним данным, число зараженных в мире составляет 218 825 человек, число зарегистрированных смертей - 8810 человек.

В Италии только за последние сутки, 18 марта, умерло 475 человек.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: