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Звездный футболист шокировал выбором своей новой избранницы - фото

суббота, 21 марта 2020, 20:51
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Известный бразильский футболист Халк, ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ", закрутил роман с племянницей своей бывшей жены.

33-летний нападающий, минувшим летом расставшийся с супругой Иран Соузой, стал встречаться с ее близкой более молодой родственницей Камилой. Интересно, что футболист подтвердил эту информацию спустя пять месяцев после расставания с женой, с которой прожил вместе 12 лет и имеет троих детей.

Instagram Халка

Халк уже сделал предложение Камиле Соузе, а та в свою очередь ответила согласием. При этом новая избранница бразильца и ее тетя разорвали все отношения, хотя до этого они часто публиковали совместные фото. Экс-супруга Халка уже удалила с Instagram все снимки с роковой племянницей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист оказался перед тяжелым выбором.

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