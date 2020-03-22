Американская спортсменка рассказала о секс-скандале в национальной сборной

Американская легкоатлетка Джессика Джонсон рассказала о сексуальных домогательствах со стороны главного тренера сборной США Джона Рембао.

Слова Джонсон приводит Daily Mail.

"Рембао постоянно трогал меня. Как-то раз он позвал меня в свой номер и залез руками под мою одежду. Потом мне стало больно, но я просто закрыла глаза. Он взял контроль мою стипендию и всю спортивную карьеру.

Он обнял меня, прижал к себе и облизал мою шею, а затем сказал, что она соленая. Я пыталась пожаловаться руководству университета, но юрист просто сказал, что у тренера плохие манеры", - рассказала Джонсон.

Американка собиралась выступить на Олимпийских играх в прыжках в высоту, но из-за подавленного морального состояния вынуждена была завершить карьеру.

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