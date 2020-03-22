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Это ад на земле: знаменитый тренер рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса

воскресенье, 22 марта 2020, 19:40
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал адом происходящее на земле из-за пандемии китайского коронавируса.

Слова Манчини приводит La Gazzetta dello Sport.

"Я переживаю за своих родителей, хоть они сейчас и хорошо себя чувствуют. Мне позвонила сестра и сказала, что друг моего детства скончался от коронавируса. В детстве мы играли с ним в футбол.

Когда я увидел военный конвой, увозящий гробы из Бергамо, то ощутил что-то схожее с ударом по лицу. Никто не был готов к аду на земле.

Но я даже не думаю об отъезде из Италии. Я чувствую себя здесь в полной безопасности. Я верю в наших врачей, которые героически борются с болезнью. Видео, на которых люди поют на балконах, это отражение Италии. В самых сложных ситуациях мы обнимаемся и помогаем друг другу", – сказал Манчини.

На данный в Италии коронавирусом заразились более 53 тысяч человек. Число умерших приближается к пяти тысячам.

Ранее сообщалось, что Испания приближается к Италии по числу смертей от коронавируса.

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