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Испания выходит на "итальянские" цифры смертей от коронавируса: жуткие данные

воскресенье, 22 марта 2020, 14:57
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В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 399 человек, власти страны еще на 15 дней продлили режим ЧП.

Об этом сообщает El Pais.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Испании зафиксировано 28 572 случаев инфицирования, из них умерли 1725 человек, еще 1785 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а 2575 человек уже выписали после выздоровления.

Утром в воскресенье правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней, о чем премьер-министр Педро Санчес сообщил региональным лидерам на совещании.

Срок чрезвычайного положения завершался 29 марта, после его продолжение ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников.

Санчес сообщил, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

Как сообщал "Апостроф", в Испании, которую охватил коронавирус, застряли около 80 украинцев на курортном острове Тенерифе.

Напомним, что в Италии в одном из муниципалитетов провели масштабное тестирование населения на коронавирус, которое позволило изолировать больных без симптомов и остановить распространение пандемии.

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