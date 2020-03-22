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Легендарный президент "Королевского клуба" скончался от коронавируса

воскресенье, 22 марта 2020, 00:28
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Легендарный президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс скончался от коронавируса.

Об этом сообщает El Pais.

Экс-президент "Королевского клуба" ушел из жизни в субботу, 21 марта, на 77-м году жизни. Пять дней назад он попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. Проведенный тест подтвердил заражение им COVID-19.

Санс стал президентом "Реала" в 1995 году. Уже через три года "Королевский клуб" после 32-летнего перерыва выиграл свой 7-й Кубок чемпионов. Еще через два года мадридцы снова стали обладателями главного европейского клубного трофея. В 2000-м году Санс покинул пост президента "Реала", проиграв выборы Флорентино Пересу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда футбола и его девушка заразились коронавирусом.

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