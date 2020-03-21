Звезда футбола и его девушка заразились коронавирусом: фото

Звездный футболист "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала и его девушка сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом нападающий сообщил лично в Instagram.

"Привет всем, я просто хотел сообщить вам, что мы получили результаты теста на коронавирус. У нас с Орианой положительный результат. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения", - написал Дибала.

Instagram Пауло Дибалы

Отметим, что Дибала стал третьим игроком "Ювентуса", кто заразился коронавирусом. До этого положительный тест на COVID-19 сдали защитник "старой синьоры" Даниэле Ругани и ее полузащитник Блез Матюиди.

Ранее "Апостроф" сообщал, что беременная девушка известного футболиста следом за ним подхватила коронавирус.