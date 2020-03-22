Полузащитник сборной Украины получил признание в Италии: опубликовано видео

Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского вошел в число лучших моментов бергамского клуба в нынешнем сезоне в чемпионате Италии.

Видео гола украинца опубликовано на официальном канале Серии А в YouTube.

Малиновский отличился в матче 26-го тура чемпионата Италии с "Лечче", который завершился со счетом 7:2 в пользу его команды. Украинский футболист отличился фирменным дальним ударом.

Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Гента" за 13,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Видео гола Малиновского доступно с 2:04.

Ранее сообщалось, что два сотрудника "Аталанты" умерли от коронавируса.