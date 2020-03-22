RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 марта

18:30
Доктор Комаровский рассказал, как сделать антисептик в домашних условиях: видео
17:55
"Самолет жизни" из Китая для Украины: в МОЗ рассказали важные детали о тестах на коронавирус
17:16
Коронавирус пока не отступил: в Минздраве уточнили данные о "выздоровевших" украинцах
16:58
Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали ответ
16:47
Под Киевом произошло масштабное ДТП с множеством пострадавших: фото
16:12
Сколько заболевших коронавирусом в Киеве: в Минздраве уточнили данные
15:44
В Украине разворачивается громкий скандал вокруг тестов на коронавирус из Китая
15:23
Коронавирус отступает? В Украине выздоровело много заболевших
15:06
Ехали на поезде: появились тревожные подробности о заболевших коронавирусом из Днепра
14:57
Испания выходит на "итальянские" цифры смертей от коронавируса: жуткие данные
14:23
Нужно ли носить маску от коронавируса: в Минздраве дали объяснение
13:53
Космос, мобильники и пиво: самые абсурдные версии появления коронавируса
Все новости

Полузащитник сборной Украины получил признание в Италии: опубликовано видео

воскресенье, 22 марта 2020, 17:40
переглянути новину українською

Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского вошел в число лучших моментов бергамского клуба в нынешнем сезоне в чемпионате Италии.

Видео гола украинца опубликовано на официальном канале Серии А в YouTube.

Малиновский отличился в матче 26-го тура чемпионата Италии с "Лечче", который завершился со счетом 7:2 в пользу его команды. Украинский футболист отличился фирменным дальним ударом.

Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Гента" за 13,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Видео гола Малиновского доступно с 2:04.

Ранее сообщалось, что два сотрудника "Аталанты" умерли от коронавируса.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: