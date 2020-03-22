Клуб футболиста сборной Украины понес новые потери из-за коронавируса

В Италии скончались еще два сотрудника "Аталанты", за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо.

Согласно информации источника, болезнь забрала жизни скаута Альбино Броньи, проработавшего в "Аталанте" почти 30 лет, и массажиста молодежных команд Северино Поссенти, который находился в структуре клуба более 15 лет. До этого от коронавируса скончалось еще два сотрудника "Аталанты" - Энцо Марандо и Энцо Донину, которые работали с ее молодежными командами.

Клуб уже выразил соболезнования родным и близким своих сотрудников, которые скончались от коронавируса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный президент "Королевского клуба" скончался от коронавируса.