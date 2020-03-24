Легендарный футбольный тренер подхватил коронавирус

Главный тренер турецкого "Галатасарая" Фатих Терим подхватил коронавирус.

Об этом 66-летний специалист сообщил лично в Twitter.

"Согласно результатам исследования, которое было сделано сегодня, у меня выявлен коронавирус. Я нахожусь в больнице в хороших руках. Не беспокойтесь обо мне. До скорой встречи", - написал тренер в социальной сети.

Ранее Терим на родине работал с "Анкарагюджю", "Гезтепе", сборной Турции, а также итальянскими "Фиорентиной" и "Миланом". В 2008 году он привел свою национальную команду к 3-му месту на чемпионате мира. С "Галатасараем" в 2000 году он выигрывал Кубок УЕФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сильнейшем клубе Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом.