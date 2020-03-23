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В сильнейшем клубе Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом

понедельник, 23 марта 2020, 12:06
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В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, положительный тест на COVID-19 сдал скаут каталонского клуба, который отвечает за южноамериканский рынок, Андре Кюри. Вероятно, болезнь он подхватил на родине в Бразилии. В настоящее время скаут и его жена, которая также заражена коронавирусом, находятся в своем доме в Сан-Паулу в самоизоляции. Чувствуют они себя хорошо, поэтому вопрос об их переводе в больницу пока не поднимается. Пара рассчитывает победить болезнь в домашних условиях.

На сегодняшний день футболисты "Барселоны" находятся на карантине, ни один из них не имеет симптомов болезни.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" выгоняет одного из самых дорогих игроков.

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