По главному бою в карьере Ломаченко принято радикальное решение

Объединительный чемпионский бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, который должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке (США), не состоится.

Об этом стало известно после того, как Всемирная боксерская организация (WBO), чемпионским поясом которой владеет наш соотечественник, объявила об отмене всех поединков под своей эгидой до 30 июня.

Напомним, победитель боя Ломаченко - Лопес стал бы абсолютным чемпионом мира.

32-летний Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках (12 - нокаутом).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко рассказал о способе борьбы с коронавирусом.