Народный метод: Ломаченко рассказал о способе борьбы с коронавирусом

Украинский боксер Василий Ломаченко показал, как будет бороться с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Ломаченко опубликовал фотографию с топором и мечом на своей странице в Facebook.

"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?" - написал Ломаченко.

32-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,235 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

30 мая у Ломаченко запланирован бой с американцем Теофимо Лопесом. В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира. Впрочем, бой, скорее всего, будет перенесен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что украинских боксеров экстренно эвакуировали из Лондона.