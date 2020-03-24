Попал в топ-3: украинский боксер ворвался в число лучших супертяжей мира

Украинский боксер Александр Усик поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжеловесов мира по версии авторитетного издания BoxRec.

Усик занимает третье место, набрав 580,5 очков. Впереди украинца только чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри и чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа.

В следующем бою Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Поединок запланирован на 23 мая, но, скорее всего, будет отменен из-за пандемии китайского коронавируса.

Топ-10 рейтинга лучших супертяжеловесов мира выглядит так:

1. Энтони Джошуа (Великобритания) - 912,8

2. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 864,8

3. Александр Усик (Украина) - 580,5

4. Энди Руис-младший (Мексика) - 486,1

5. Деонтей Уайлдер (США) - 480,6

6. Диллиан Уайт (Великобритания) - 383,1

7. Александр Поветкин (Россия) - 362,4

8. Кубрат Пулев (Болгария) - 344,5

9. Луис Ортис (Куба) - 270,9

10. Дерек Чисора (Великобитания) - 268,1.

Ранее сообщалось, что чемпионский бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом отменен из-за коронавируса.