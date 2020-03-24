Попал в топ-3: украинский боксер ворвался в число лучших супертяжей мира

Украинский боксер Александр Усик поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжеловесов мира по версии авторитетного издания BoxRec.
Усик занимает третье место, набрав 580,5 очков. Впереди украинца только чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри и чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа.
В следующем бою Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Поединок запланирован на 23 мая, но, скорее всего, будет отменен из-за пандемии китайского коронавируса.
Топ-10 рейтинга лучших супертяжеловесов мира выглядит так:
1. Энтони Джошуа (Великобритания) - 912,8
2. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 864,8
3. Александр Усик (Украина) - 580,5
4. Энди Руис-младший (Мексика) - 486,1
5. Деонтей Уайлдер (США) - 480,6
6. Диллиан Уайт (Великобритания) - 383,1
7. Александр Поветкин (Россия) - 362,4
8. Кубрат Пулев (Болгария) - 344,5
9. Луис Ортис (Куба) - 270,9
10. Дерек Чисора (Великобитания) - 268,1.
Ранее сообщалось, что чемпионский бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом отменен из-за коронавируса.