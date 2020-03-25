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Эффектная жена звезды сборной Украины похвасталась дорогостоящим подарком от клуба: фото

среда, 25 марта 2020, 17:36
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Роксана Малиновская, жена полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, показала подарок, который футболисту сделал клуб.

Так, вторая половинка 26-летнего хавбека опубликовала в Instagram фото беговой дорожки. В комментарии к снимку она написала: "О, боже. Спасибо, "Аталанта". Также Роксана в социальной сети показала, как супруг занимается на полученном тренажере.

Instagram Роксаны Малиновской

Напомним, Малиновский со своей семьей находится в Бергамо на карантине, на который ушла "Аталанта" и большинство клубов Европы из-за эпидемии коронавируса. В ноябре прошлого года у Руслана и Роксаны родился первый ребенок - дочь Оливия.

Instagram Роксаны Малиновской

Instagram Роксаны Малиновской

Instagram Роксаны Малиновской

Ранее "Апостроф" сообщал, что у одноклубника звезды сборной Украины выявлен коронавирус.

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