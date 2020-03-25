У одноклубника звезды сборной Украины выявлен коронавирус

Марко Спортьелло, голкипер "Аталанты", за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, заразился коронавирусом.

Об этом на своем официальном сайте объявил клуб из Бергамо.

"Аталанта" сообщает, что органы здравоохранения уведомили клуб о позитивном результате теста на Covid-19 у Марко Спортьелло. До настоящего времени симптомы болезни у футболиста не проявились. Превентивный карантин, на который ушли Марко и все игроки первой команды, завершится 27 марта", - сказано в заявлении "Аталанты".

Отметим, что Бергамо, где базируется "Аталанта", является одним из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что клуб футболиста сборной Украины понес новые потери из-за коронавируса.