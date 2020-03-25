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Фейковая информация: президент "Динамо" ответил на слухи о новом тренере

среда, 25 марта 2020, 23:00
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что новым главным тренером клуба станет наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Слова Суркиса приводит пресс-служба киевского клуба.

"Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация", - сказал Суркис.

Также президент "Динамо" заявил, что его брат Григорий не был госпитализирован из-за коронавируса.

"Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом - такая же ложь", - добавил босс бело-голубых.

Напомним, что после 23 туров "Заря" и "Динамо" делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Украины. В этом сезоне "Заря" обыграла "Динамо" в Киеве со счетом 2:1, а в Харькове команды разошлись миром - 2:2.

Ранее сообщалось, что футболист "Динамо" попал в лицо своей девушке туалетной бумагой.

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