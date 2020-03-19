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Футболист "Динамо" попал в курьезную ситуацию с рулоном туалетной бумаги и своей девушкой: видео

четверг, 19 марта 2020, 20:09
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Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак отправил в нокдаун свою девушку Мирославу Перейму, попав ей в лицо рулоном туалетной бумаги.

Видео курьеза футболист выложил в своем Instagram, подписав ролик: "Берегите своих девушек".

Дубинчак принимал участие в челлендже "Оставайтесь дома", в котором футболисты, находясь в карантине из-за коронавируса, чеканят туалетную бумагу, а затем передают вызов друзьям.

21-летний Дубинчак является воспитанником "Динамо". Летом 2019 года он перешел в "Карпаты" на правах аренды. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах в составе львовского клуба и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне футболист играл в аренде в киевском "Арсенале".

Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" дали совет фанатам, как уберечься от коронавируса.

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