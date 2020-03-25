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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Легендарный спортсмен и киноактер получит сказочную сумму благодаря секс-скандалу

среда, 25 марта 2020, 22:21
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Знаменитый рестлер и киноактер Халк Хоган получит 110 миллионов долларов от радиостанции Cox Radio, из-за которой в 2012 году интимное видео с его участием попало в сеть.

Об этом сообщает MSN.

На видео Хоган был с Хизем Клем, женой его бывшего друга. При этом спортсмен выкрикивал расистские лозунги, которые привели к его увольнению из WWE - компании, которая занимается проведением турниров по рестлингу.

Кроме того, рестлер отсудил 31 миллион долларов от сайта Gawker, на котором и появилось интимное видео.

66-летний Хоган считается самым узнаваемым рестлером в истории этого вида спорта. С 1982 года спортсмен снимается в кино. Хоган снялся в таких известных фильмах, как "Рокки 3", "Коммандо из пригорода", "Крутой Уокер", "Гром в раю" и других.

Ранее сообщалось, что министр культуры времен Януковича принуждал к интиму Ольгу Полякову.

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