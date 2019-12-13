Полякова вспомнила, как отказала министру культуры в интиме, и как за это поплатилась

Украинская поп-дива Оля Полякова, как и множество других женщин, может поделиться мало приятной историей о неподобающем поведении мужчин. Однажды, будучи приглашенной в дом президента Украины Виктора Януковича, певице пришлось искать пути отступления.

Как рассказала Полякова в интервью Дмитрий Гордону, в дом будущего беглеца в Ливадии (Крым) ее пригласил тогдашний министр культуры. Позже артистка узнала, что от нее ждали не только песен, но и интима.

"Министр культуры времен Януковича, давайте я не буду называть фамилии, который реально привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим", - вспомнила певица.

От предложения Полякова отказалась, а в ответ на это министр культуры тоже отказался везти ее домой: "И я с костюмами, с туфлями… со всем шла с этой дачи. Слава богу, у меня был уже айфон и я булавкой отметила трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, машина приехала и забрала меня. Вот такая скотина", - подытожила Полякова.

Вспомнила певица и о фразе, которую кинула министру, покидая президентскую дачу: "Я ему сказала классную фразу: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда".

Ранее в этой же беседе Полякова рассказала об отчиме, который был высокопоставленным дипломатом и лично знал таких исторических личностей, как Фидель Кастро и Пабло Эскобар.

Оля Полякова показала, как красиво поет ее 14-летняя дочь Маша. Знаменитость выложил ролик, на котором девочка эмоционально исполняет кавер на песню Алены Швец "Мальчики не плачут".

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