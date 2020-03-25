Лучший футболист планеты внес значимый вклад в борьбу с коронавирусом

Капитан "Барселоны", лучший футболист планеты 2019 года Лионель Месси пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн евро.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, часть суммы была направлена в одну из клиник Барселоны, а другая - в медицинский центр в Аргентине. Средства будут потрачены на медицинское оборудование и материалы для борьбы с COVID-19.

Также отмечается, что 1 млн евро на борьбу с коронавирусом выделил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

По состоянию на сегодняшний день коронавирусом во всем мире заразились более 368 тысяч человек. Число погибших превысило 16 тысяч человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Беларусь готовы позвать лучших футболистов мира.