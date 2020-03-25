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Месси, Роналду и Ко: в Беларусь готовы позвать лучших футболистов мира, фото

среда, 25 марта 2020, 12:33
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Минское "Динамо" заявило о готовности пригласить в клуб звезд мирового футбола, которые в настоящее время не имеют игровой практики из-за введенного карантина, вызванного эпидемией коронавируса.

Соответствующее заявление пресс-служба клуба сделала в Instagram.

Так, в социальной сети клуб опубликовал фото Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Эдена Азара, Роберта Левандовски и Давида Луиза в своей форме. В комментарии к посту было написано: "Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы!".

Instagram Динамо (Минск)

Instagram Динамо (Минск)

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист Барселоны посоветовал Месси и Роналду переехать в Беларусь.

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