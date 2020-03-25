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В теннисном мире появился первый заразившийся коронавирусом: названо имя

среда, 25 марта 2020, 19:49
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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд заразился китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Я уже неделю нахожусь в карантине и выполняю все рекомендации врача. Напоминаю всем, что нужно оставаться дома и заботиться о своих близких, чтобы справиться с распространением вируса", - сказал бразилец.

20-летний Уайлд стал первым профессиональным теннисистом, который заразился коронавирусом. В данный момент он занимает 114-е место в мировом рейтинге. В своей карьере он выиграл один турнир. Это произошло в феврале 2020 года в Сантьяго (Чили).

Напомним, что в настоящее время все теннисные турниры приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что 98-летний британец вылечился от коронавируса.

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